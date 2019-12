Basket serie A2 m – Entusiasmo Pompea. Il consigliere Mennini: “Umili e determinati”

Mantova Partita comandata con Ravenna per 40’, vittorie contro Forlì, Verona e Udine, successi netti sia all’andata che al ritorno contro Piacenza. Due ko meritati: Ferrara (contro cui tra due settimane ci sarà la gara di ritorno) e Imola. Contro le squadre attualmente in posizione playoff non si può dire che la Pompea non riesca a fare bella figura e a portare a casa punti pesantissimi. Stings grandi tra i grandi. La vittoria contro l’Assigeco, a soli sette giorni dall’impresa a Verona e dalla relativa qualificazione in Coppa Italia, non fa altro che aumentare l’entusiasmo in casa Stings: «Stiamo facendo un bel cammino – afferma il consigliere d’amministrazione Paolo Mennini – vogliamo proseguire senza fare grossi programmi sugli obiettivi. Stiamo lavorando seriamente, abbiamo del margine di miglioramento data dai giovani e poi le colonne con Ghersetti, Raspino e quella che probabilmente è la migliore coppia di americani mai vista a Mantova: Lawson e Clarke. La classifica però è cortissima e quindi bisogna rimanere assolutamente con i piedi per terra. Se guardiamo i valori tecnici non possiamo dire di essere migliori di squadre come per esempio Verona, Udine e Forlì, però stiamo dimostrando di avere molta fame. Adesso però tra poco le squadre potranno operare sul mercato, alcune si rinforzeranno quindi nel girone di ritorno potrebbero rimescolarsi le carte ed è giusto rimanere umili e determinati». Sabato a Milano gli Stings cercheranno la rivincita: «Hanno un ottimo quintetto, c’è la voglia di riscattare il passo falso dell’andata e vedo davvero una voglia di dare regolarità ai risultati e alle prestazioni, per cui mi aspetto la stessa fame di vittoria vista nell’ultimo periodo».

Alle 14 di ieri ieri è scaduto il termine per candidarsi a ospitare la prossima edizione della Coppa Italia, dal 6 all’8 marzo 2020, a cui prenderà parte anche la Pompea. Mennini annuncia che la società non ha presentano la candidatura: «No, non l’abbiamo mandata. Era stata valutata per un po’ ma oggi non siamo nelle condizioni di poterla organizzare nel modo migliore». Difficile ipotizzare la sede della Final Eight: in ballo dovrebbero esserci Napoli, Ravenna e Torino. Venerdì alle 10 una delegazione degli Stings (qualche giocatore accompagnati dal team manager Danio Nespoli) farà visita al reparto di pediatria dell’Ospedale Carlo Poma con giocattoli e sorrisi per quella che è ormai una bella tradizione che si rinnova anno dopo anno. È stato diffuso il calendario delle dirette tv su Sportitalia del mese di gennaio e una di queste coinvolge la Pompea: proprio per permettere la diretta tv, Mantova-Ferrara in programma domenica 5 gennaio si disputerà alle ore 12 invece che alle consuete 18.

Nel frattempo, i tifosi stanno organizzando il pullman per la trasferta di sabato sera al Palalido di Milano: disponibili gli ultimi posti e per info contattare 393/8912729 o 340/3078619.

Leonardo Piva