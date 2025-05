Volley – Sparta Academy, nasce il polo dell’Alto Mantovano

MEDOLE E’ nata Sparta Volley Academy Alto Mantovano, un progetto ambizioso che unisce passione, competenze e visione comune di tre realtà consolidate del territorio: Intermedia Volley Team Medole, Casaloldo Volley e Volley AsolaRemedello. Una sinergia fortemente voluta per costruire un polo di eccellenza dedicato alla pallavolo giovanile, maschile e femminile, con l’obiettivo di offrire alle nuove generazioni un percorso di crescita strutturato, stimolante e di alto livello. «A conferma della serietà e dell’ambizione del progetto – si afferma – siamo orgogliosi di annunciare la nomina di Andrea Fasani come nuovo Responsabile Tecnico del Settore Giovanile. Fasani è una figura di grande rilievo nel panorama pallavolistico, conosciuto per la sua competenza, esperienza e carisma: la guida ideale per accompagnare i nostri giovani atleti lungo un cammino di crescita sportiva e personale. L’obiettivo principale della Sparta Volley Academy è valorizzare e potenziare il movimento giovanile dell’Alto Mantovano, costruendo un vero e proprio distretto della pallavolo che sappia diventare punto di riferimento per l’intera area. Vogliamo accompagnare le ragazze e i ragazzi in un percorso completo, che li porti fino alle prime squadre. Quella femminile, che oggi disputa con orgoglio il campionato Regionale di Serie C a Medole; quella maschile, impegnata nel prestigioso campionato Nazionale di Serie B ad Asola. Ma non ci fermiamo qui: il sogno è quello di allargare le collaborazioni ai comuni limitrofi, creando una rete solida e virtuosa tra società, istituzioni e famiglie, per far crescere un movimento sportivo sano, inclusivo e vincente». «Sparta Volley Academy Alto Mantovano nasce con uno spirito chiaro: unire le forze per crescere insieme, offrendo ai giovani non solo un’opportunità sportiva, ma anche un’esperienza educativa e formativa di valore. È tempo di costruire il futuro. È tempo di far volare la pallavolo nel nostro territorio».