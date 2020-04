Il canto gregoriano si apprende online

MANTOVA Un corso introduttivo che raccoglie Direttori, Cantori, Organisti, professionisti della Musica e amatori da tutta Italia.

L’Associazione Emilia Romagna Cori (AERCO), con il contributo di Regione Emilia Romagna e il patrocinio del Pontificio Istituto di Musica Sacra, ha lanciato a fine marzo il primo Corso Base Online di Canto Gregoriano che prenderà il via martedì 28 aprile, per due incontri settimanali serali, fino a giovedì 28 maggio. Gli incontri, di martedì e giovedì dalle 21 alle 23, saranno in totale 10, sulla piattaforma virtuale Zoom, per 20 ore complessive. Iscriversi prevede il versamento della quota di 30 euro e la compilazione del form online: https://form.jotformeu.com/aercobologna/corsi_delegazioni_AERCO

Agli allievi che avranno frequentato almeno il 70% delle lezioni, sarà inviato l’attestato di completamento del corso. “Una grande opportunità di avvicinare al Canto Gregoriano, fondamento della cultura europea, molti di coloro che per varie ragioni non sarebbero riusciti a seguire i nostri corsi in presenza”, afferma Luca Buzzavi, direttore artistico della Scuola di Canto Gregoriano che dal 2014 effettua lezioni su diversi livelli in collaborazione tra Accademia Corale Teleion (associazione mantovana) e i Cantori Gregoriani, gruppo professionale diretto dal noto gregorianista, m° Fulvio Rampi. Luca Buzzavi, docente del corso, è diplomato il Composizione Corale e Direzione di Coro presso il Conservatorio di Mantova e specializzato in Prepolifonia, sotto la guida di Fulvio Rampi, presso il Conservatorio di Torino.

Già 60 sono gli allievi regolarmente iscritti, provengono da tutta Italia e sono Direttori, Cantori, Organisti, professionisti della Musica, membri del clero e amatori: un’avventura che lascerà il segno, da molti punti di vista, nella didattica del Canto Gregoriano.