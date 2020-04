Assessore De Corato scrive a comandanti Polizie locali: intensificare controlli durante periodo pasquale

MILANO

L’assessore regionale alla Sicurezza, Immigrazione e Polizia locale, Riccardo De Corato, ha scritto ai comandanti delle Polizie locali lombarde invitandoli ad aumentare i controlli in occasione del periodo pasquale.

DESIDERIO SOCIALIZZAZIONE POTREBBE COMPROMETTERE RISULTATI – “Il desiderio di socializzazione – dichiara l’assessore – potrebbe comportare da parte dei cittadini l’assunzione di atteggiamenti ed azioni non rispettose delle norme in vigore. Tutto ciò renderebbe, evidentemente, vano il sacrificio di tutti e ancor più il lavoro da voi sino a qui svolto in termini tanto di controllo che di prevenzione, con il rischio che il numero di contagiati possa di nuovo tornare a crescere esponenzialmente con conseguenze devastanti”.

ATTENZIONE SU STRADE CHE CONDUCONO A LUOGHI DI VILLEGGIATURA – De Corato ringrazia gli operatori della Polizia locale lombarda per l’intenso lavoro quotidiano e, nel ricordare che recentemente Regione Lombardia, ha stanziato somme importanti per le loro attività, chiede “di concentrarsi in particolare sulle strade principali che conducono verso luoghi di villeggiatura (laghi, campagna e montagna) e sulle arterie che portano alle autostrade”.