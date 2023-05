Basket serie C Silver – San Pio X in casa con il Gorla Abc per chiudere la stagione al quarto posto

Mantova Ultima fatica per il San Pio X: stasera al Dlf (ore 21.15, arbitri Mancini di Milano e Bignotti di Carugate) la squadra mantovana ospita il Gorla Abc Cantù nel play off Gold della C Silver, che determinano le posizioni dal quarto al sesto posto. Il quintetto di Gabrielli ha già fatto sua per 90-60 la prima sfida a Venegono Superiore contro il Cares Impianti, che poi mercoledì sera si è rifatto imponendosi per 84-68 in casa del Gorla Cantù. «È l’ultima partita di questa lunga stagione – afferma il presidente Diego Cavalli – Se la chiudiamo col successo, saremo sicuri della quarta posizione. Un’annata positiva in cui abbiamo centrato la promozione nella serie C Unica. Mi auguro che sia presente tanta gente al Dlf per far festa ancora una volta insieme». Nel Gorla Abc in passato hanno giocato due atleti mantovani: si tratta di Ziviani (quest’anno in B con Crema) e Braghini (che ha smesso).