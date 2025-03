Campitello paese da Oscar, Paolo Sorrentino e Toni Servillo girano il nuovo film

Campitello (Marcaria) È proprio il caso di dire che Campitello sia un paese da Oscar. Proprio così, perché ieri all’alba il regista premio Oscar Paolo Sorrentino e l’attore Toni Servillo hanno girato le prime riprese dell’attesissimo film “La Grazia”.

L’ampio piazzale disponibile di fronte al ristorante Majestic ha ospitato le decine di camion e van della produzione, nonché il centinaio di maestranze, tutti impegnati nella realizzazione dei primi ciak della pellicola.

Come detto, prime riprese attorno alle 5.30 proprio per sfruttare la nebbiolina del mattino in riva al fiume Oglio. Sorrentino ha individuato una corte dismessa lungo l’argine proprio tra Campitello e Gazzuolo appena giù dal ponte stradale e lì per quasi tutta la mattinata gli attori sono rimasti impegnati.

La pausa pranzo si è consumata proprio al ristorante Majestic occupato interamente dalla troupe, dal regista e dagli attori, che hanno voluto pranzare a porte chiuse, con la clientela accettata solamente nei turni prima o dopo la comitiva cinematografica.

Attorno alle decine di camion parcheggiati in fregio alla Sabbionetana, anche di fronte alle insistenze dei più curiosi nessuno ha voluto dire nulla sui motivi di quella massiccia presenza in terra mantovana,

La comitiva cinematografica nelle prime ore del pomeriggio di ieri ha fatto armi e bagagli lasciando Campitello per dirigersi molto probabilmente a Torino, scelta dal regista come una delle location principali, e poi Roma con una breve parentesi anche a Milano.

L’attesa per questo progetto è altissima, ma sulla trama regna ancora il mistero: il titolo potrebbe riferirsi a molteplici significati, da quello spirituale a quello giuridico, e sembra che il fulcro della storia ruoti attorno alla decisione del Presidente della Repubblica di concedere o meno un atto di grazia, intrecciandosi con una vicenda sentimentale.

Scritto e diretto da Sorrentino, La grazia è un film Fremantle prodotto da Annamaria Morelli per The Apartment, società del gruppo Fremantle, e dalla Numero 10 dello stesso Sorrentino, in associazione con PiperFilm. Il film uscirà in Italia distribuito da PiperFilm. (ros.pis)