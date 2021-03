MANTOVA Non si ferma la corsa dei contagi nella nostra provincia, dove oggi sono stati registrati 205 nuovi casi. Gli aumenti maggiori a Mantova (+23) e Suzzara (+22). L’incremento giornaliero è stato dello 0,70%, di poco superiore a quello regionale, dove la Lombardia ha comunque registrato per l’ennesima volta il maggiore incremento a livello nazionale (+4.282), con oltre 2mila casi in più del Piemonte, seconda regione per incremento in Italia (+2.223).