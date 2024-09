CERESARA Potrebbe essere una mancata precedenza la causa del grave incidente che si è verificato ieri alle 19 all’incrocio tra via Testa e la perpendicolare, che prende il nome di via Porta Antica in un tratto e nel tratto successivo via Tre Martiri. A seguito dello schianto una donna di 84 anni è finita all’ospedale di Bergamo, dove +è giunta alle 20.30 per mezzo dell’elisoccorso in condizioni gravissime.