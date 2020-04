BAGNOLO SAN VITO Prima le provocazioni, poi i fatti e a farne le spese un uomo colpito in testa dal mocio per lavare i pavimenti. Protagonisti di questo episodio due italiani e un marocchino, denunciati per rissa al termine di un alterco scoppiato per futili motivi in un condominio di Bagnolo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno interrogato i vicini, che hanno asssitito, attoniti, alla diatriba. L’uomo colpito dal mocio è stato trasportato in ospedale.