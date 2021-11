Sbanda contro un albero e si ribalta con l’auto: grave un 61enne di Suzzara

SUZZARA Grave incidente questa mattina poco dopo le 10 in via Cantelma a Suzzara, Un 61enne residente in una delle strade laterali di via Cantelma ha perso il controllo della sua auto, una DR1, che dopo avere colpito un albero si è ribaltata in mezzo alla strada. Sul posto sono intervenuti i mezzi del 118 con l’auto medica da Mantiova e l’eliambulanza di Verona Emergenza. Per liberare il ferito, incatsrato nell’abitacolo e inizialmente privo di conoscenza sono intervenuti i vigili del fuoco di Suzzara che hanno prima tentato di raggiungerlo aprendo il baule per poi riuscire ad aprire una delle portiere del mezzo. L’uomo, che avrebbe poi ripreso conoscenza, è stato quindi caricato in eliambulanza e trasportato all’ospedale Civile di Brescia. Sul luogo dell’incidente sono poi intervenuti gli agenti della Polizia locale per i rilievi di legge.