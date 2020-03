Calcio dilettanti – Il lockdown mette a rischio i tornei estivi

MANTOVA A Brescia qualche comitato organizzatore ha già preso la palla al balzo, alzando bandiera bianca, anche perchè la provincia bresciana ha la situazione probabilmente più grave d’Italia per quanto riguarda l’epidemia di Coronavirus. Nei giorni scorsi, infatti, è stato annullato il torneo estivo di Maclodio, in stand by altri tornei famosi come Polpenazze, Porzano e Mezzane, frequentatissimi dai calciatori delle nostre compagini. Gli organizzatori, in questi ultimi tre casi, prenderanno una decisione definitiva probabilmente a metà aprile. Così potrebbero fare anche gli organizzatori dei tornei mantovani, tanti dei quali stanno valutando il da farsi: troppe le incognite ancora sul tavolo. La stagione riprenderà? Difficile, ma occorre una conferma definitiva delle federazioni amatoriali e della Figc, dal momento che il parco giocatori di queste manifestazioni viene fornito in gran parte dalle categorie. «Per adesso possiamo attendere – dicono alcuni -, ma ci saranno sicuramente delle difficoltà per quanto riguarda la sicurezza di atleti e spettatori e il reperimento degli sponsor, che da sempre sono dei partner fondamentali per abbassare i costi di iscrizione. Visto il panorama economico, l’impegno calerebbe di sicuro. E in questo momento gli sforzi sono sicuramente concentrati nella risoluzione di altri problemi». Dunque per il calcio anche l’estate inizia ad essere a rischio: le prossime settimane saranno fondamentali.