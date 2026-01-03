Calcio a 5 Serie A – Saviatesta, la rimonta si ferma sul più bello: il Sala Consilina vince 3-2

SAN RUFO (Sa) Un Saviatesta a due facce esce a testa alta, ma per l’ennesima volta sconfitto dalla sfida col Sala Consilina. I biancorossi, irriconoscibili nel primo tempo, vanno sotto di tre reti. Nella ripresa cambiano pelle e sfiorano una rimonta epica, arrendendosi solo al fischio finale. Finisce 3-2 quello che sembra un copione già visto e rivisto.
SALA CONSILINA-SAVIATESTA MANTOVA 3-2
RETI 2’10’’ Igor (SC), 6’37’’ Carducci (SC), 7’34’’ Fatiguso (SC), 21’55’’ Cabeça (SM), 25’36’’ Wilde (SM).
SPORTING SALA CONSILINA Fiuza, Igor, Diaz, Carlos, Vidal, Carducci, Rossetti, Baroni, Arillo, Jurlina, Fatiguso, Lepre. All.: Felipe Conde.
SAVIATESTA MANTOVA Deidda, Donadoni, Mascherona, Misael,
Cabeça, Bassani, Leleco, Wilde, Moratelli, Taurisano, Caique, Achilli. All.: Giuseppe Milella.
ARBITRI Giovanni Zannola di Ostia Lido e Luca Di Battista di Avezzano; crono: Emilio Viviani di Nocera Inferiore.
NOTE Ammoniti: Cabeça, Achilli, Rossetti, Donadoni.