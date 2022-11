Calcio a 5 Serie A2 – Saviatesta, avanti tutta: poker alla Samp (4-2) e pass per i quarti di Coppa

MANTOVA Continua il cammino del Saviatesta in Coppa Divisione. I ragazzi di Milella, pur soffrendo, battono per 4-2 la Sampdoria e ora dovranno affrontare l’Italpol ai quarti di finale, il 30 novembre. I virgiliani passano in vantaggio con Gabriel, poi si fanno recuperare con un rigore trasformato da Ortisi. Nella ripresa, ci pensano prima Cabeca e poi un doppio Titon a chiudere definitivamente i conti.

La cronaca. Al 7’ arriva il vantaggio dei padroni di casa: azione corale dei virgiliani con Bueno che scappa via sulla destra, mette in area per Gabriel che prima dribbla l’avversario e poi deposita in rete. All’11’ l’arbitro fischia un calcio di rigore per gli ospiti: Fior atterra in area Saponara dopo un errore di Zarantonello, che non spazza via la palla ma la tiene lì. Dal dischetto Ortisi non sbaglia. Allo scadere della prima frazione di gioco Titon si divora il 2-1 su lancio di Fior: a tu per tu con Lo Conte spara fuori. Nella ripresa è un Saviatesta ringalluzzito, quello che esce dagli spogliatoi e detta legge. Il solito Cabeca porta i suoi in allungo con un golazo. Passa un minuto e Titon fa 3-1 con un siluro vincente che buca Lo Conte. A 5’ dalla fine mister Cipolla inserisce il quinto di movimento. Ultimi minuti di sofferenza per i biancorossi. La Sampdoria accorcia con Galan su mischia in area a 3’ dalla fine, grazie anche all’incomprensione tra Fior e Gabriel. Il Saviatesta la chiude sul 4-2 con un uno-due splendido tra Gabriel e Titon con quest’ultimo che deve solo appoggiare in rete.

Prima del match scambio di di divise tra coach Milella e due rappresentati del Mantova Calcio: il ds Battisti e il direttore operativo Raffa.