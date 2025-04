Castel Goffredo: al via il corso per diventare volontari della protezione civile

CASTEL GOFFREDO A partire dal prossimo 8 maggio via al corso base per diventare volontari della protezione civile. A cura dell’associazione “Le Mura” di Castel Goffredo e del dipartimento di Regione Lombardia, il percorso di approfondimento, tra lezioni online ed incontri in presenza, il corso per volontari si concentrerà in particolar modo su addestramento, formazione, servizi alla cittadinanza e servizi di protezione civile come alluvioni, terremoti o rischi antropici. Attività che l’organizzazione castellana, nata nel 2009, svolge costantemente con i suoi oltre 30 iscritti che, in maniera gratuita, si dedicano ad opere di volontariato. L’ultimo appuntamento di questo ciclo è fissato per sabato 24 maggio alle 8.30, con un incontro di circa quattro ore, organizzato presso la sede del liceo artistico “Giulio Romano”, in via Trieste 48 a Mantova. L’obiettivo è appunto quello di reclutare nuovi volontari per i vari servizi.