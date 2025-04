Marmirolo: a Bosco Fontana la mostra fotografica sulle farfalle diurne

MARMIROLO In questi giorni, i visitatori potranno ammirare la mostra dedicata alle farfalle diurne che abitano la Riserva di Bosco Fontana. Il lavoro fotografico dell’entomologo Sonke Handersen rappresenta un valore aggiunto tra le attività di Bosco Fontana che, da anni, vanta una posizione di rilievo come Centro nazionale per lo studio e la conservazione della biodiversità forestale. «Un grande ringraziamento va al dottor Handersen per le fotografie di pregio e per il suo lavoro di ricerca, nonché a tutto lo staff del maresciallo Gianfrancesco D’Ambrosio dei carabinieri del Compartimento Forestale», ha detto il sindaco Elena Betteghella. Ogni foto è accompagnata da un cartellino con l’indicazione di nome comune e nome scientifico della specie, una sagoma rappresentativa della dimensione naturale ed un breve testo descrittivo di alcune particolarità. Nell’ambito di un recente studio nella riserva naturale di Bosco Fontana sono state accertare 41 specie di farfalle diurne.