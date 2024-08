Il MantovaFilmFest scalda i motori con l’anteprima di “Monster”

Mantova Il primo evento speciale della nuova edizione del MantovaFilmFest è alle porte. La festa dedicata alle opere prime del cinema italiano ha inizio con una proiezione esclusiva: stasera alle ore 21.15 arriva nell’arena del cinema Mignon l’anteprima assoluta per la città di Monster (L’innocenza) di Kore-Eda Hirokazu, in versione originale giapponese con sottotitoli in italiano. In caso di maltempo la proiezione si svolgerà nella sala interna del cinema. La proiezione è un antipasto d’autore per scaldare i motori del festival, che dal 21 al 25 agosto porterà sullo schermo più di trenta proiezioni suddivise nelle sezioni Concorso opera prima, Retrospettiva, Filmdoc e Dopofestival dedicato alle opere prime internazionali. Premiato al Festival di Cannes per la migliore sceneggiatura, Monster prosegue l’esplorazione del maestro del Sol Levante nell’universo delle relazioni umane, spesso in contrasto con le convenzioni sociali, come già accaduto nei precedenti Shoplifters (Un affare di famiglia) e Broker (Le buone stelle). La vicenda ruota attorno a un nucleo famigliare apparentemente sereno: Minato ha 11 anni e vive con la madre vedova una placida quotidianità, fino a quando il bambino inizia a comportarsi in modo strano e a tornare da scuola sempre più avvilito. Tutto lascia pensare che il responsabile sia un insegnante, così la madre si precipita a scuola per scoprire cosa sta succedendo. La verità si rivelerà essere un’altra e i fatti sveleranno una profonda e toccante storia di amicizia. Accolto dal plauso della critica di tutto il mondo, Monster segna il ritorno di Kore-Eda in Giappone, dopo aver ambientato i suoi precedenti lavori tra Corea e Francia. Lo sguardo affilato del regista sulle contraddizioni della società contemporanea e delle sue convenzioni trova nella messa in scena essenziale e poetica il suo miglior terreno di coltura. Kore-Eda riesce nel compito di suscitare empatia e interrogativi nello spettatore evitando qualsiasi artificio didascalico, semplicemente affidando alla macchina da presa il racconto dei punti di vista di ciascun protagonista. Durante la serata sarà possibile sottoscrivere l’abbonamento al costo di 30 euro, che dà diritto d’accesso a tutti gli eventi del MantovaFilmFest, comprese le proiezioni del Dopofestival, fino a esaurimento dei posti. L’anteprima di Monster dà dunque il via al MantovaFilmFest numero diciassette, che si svolgerà nella sua storica casa del cinema Mignon di via Benzoni. L’accesso sarà gratuito per tutti i possessori dell’abbonamento, mentre i singoli biglietti per la proiezione saranno in vendita presso la biglietteria del cinema a partire dalle 20.45.