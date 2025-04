Cavriana: nasce la consulta giovani . Il sindaco: “Ragazzi, partecipate”

CAVRIANA Il sindaco Matteo Guardini ha affidato ai social l’avvio della costituzione della consulta giovani. «Questo è un messaggio destinato ai ragazzi che risiedono nel nostro paese e che hanno dai 16 ai 30 anni. In questi giorni – rivolgendosi alla platea dei giovanissimi locali – abbiamo spedito a ciascuno di voi, una lettera per invitarvi a far parte di questo nuovo organo cittadino consultivo, creato nell’ultimo consiglio comunale del 27 febbraio e che raduna tutti i ragazzi e le ragazze di Cavriana. Chiunque voglia farne parte ne ha diritto e può farlo compilando il modulo che è poi da consegnare all’ufficio protocollo».

Poi il primo cittadino entra nel dettaglio dell’iniziativa: «La consulta giovani è uno strumento che serve alla giunta e all’amministrazione, al consiglio comunale e al sindaco per sapere come orientare il proprio operato anche in base alle proposte che arrivano proprio dai più giovani. È un progetto cui tengo e in cui credo moltissimo, e un modo affinché voi ragazzi possiate iniziare a contare. Qualcuno – continua Guardini – diceva che bisogna occuparsi di politica, perché altrimenti la politica si occupa di voi ed è una certezza: per cui vi invito a partecipare a questa bella esperienza di gestione della cosa pubblica».