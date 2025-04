Calcio Serie B – Mantova-Catanzaro si recupera martedì 13 maggio

MANTOVA La partita Mantova-Catanzaro, come tutte le gare della 34esima giornata rinviate per la morte di Papa Francesco, verrà recuperata martedì 13 maggio. Questa la decisione del Consiglio della Lega di Serie B convocato d’urgenza nel pomeriggio. La 34esima giornata slitta dunque in coda al campionato, che vede confermato il calendario programmato in precedenza. Per riassumere, questo il cammino che attende l’Acm: Cremonese-Mantova, venerdì ore 18; Mantova-Cesena, giovedì 1 maggio ore 15; Salernitana-Mantova, domenica 4 maggio ore 15; Mantova-Carrarese, venerdì 9 maggio ore 20.30; Mantova-Catanzaro, martedì 13 maggio ore 20.30 (orario da confermare).