Basket A2 femminile – Il MantovAgricoltura va a Broni per l’exploit

San Giorgio Reduce da due sconfitte, il MantovAgricoltura fa visita oggi alla Logiman Broni nella sfida valevole per la 23ª giornata (palla a due alle ore 18). E’ una partita molto importante perchè incassando una vittoria – e con un occhio sul campo della Podolife Treviso impegnata contro Udine – le sangiorgine potrebbero raggiungere il sesto posto consolidando così il piazzamento in zona play off.

Marida Orazzo, guardia biancorossa, è l’ex di turno avendo militato nel club pavese dal 2019 al 2021. «Sabato scorso – esordisce – abbiamo disputato una sfida tosta e commesso errori che hanno permesso a Udine di prendere il largo, specialmente durante il terzo quarto in cui siamo cadute in un blackout di 5 minuti che, oltre ad aver fatto avanzare le avversarie in termini di punti, ci ha portato a slegarci un po’ anche a livello difensivo». Orazzo e compagne sono attese oggi da un’altra prova ostica. «Sarà una gara complessa – avverte – giocheremo in un ambiente che fa squadra, con un clima davvero molto caldo. Per quanto ci riguarda, si tratta di un’occasione importantissima che non vogliamo lasciarci sfuggire per dare una svolta positiva al nostro campionato».

E’ un periodo di luci ed ombre per il MantovAgricoltura, che però non vuole demordere. «Purtroppo continuiamo a vivere di alti e bassi – conclude Orazzo – è il momento di dare il tutto per tutto per lo sprint finale: ci meritiamo un posto nei play off e dobbiamo ritrovare tutte le energie necessarie per portarci a casa il maggior numero possibile di vittorie al fine di posizionarci al meglio in classifica».