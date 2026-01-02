Il 2026 dello sport mantovano parte col botto: le grandi sfide e gli eventi di gennaio

MANTOVA Non solo calcio. Il 2026 dello sport mantovano promette emozioni e scintille anche negli altri sport. Non ci sarà nemmeno da attendere troppo. Già dall’imminente weekend, infatti, sono previsti appuntamenti intriganti che coinvolgeranno squadre mantovane. Non sarà da meno il fine settimana successivo. Come dire: non ci si annoierà. E allora vediamoli i principali appuntamenti di questo inizio anno, divisi per disciplina.

• Tennis tavolo – I massimi campionati maschile e femminile lasciano il posto alla Coppa Italia, che al Palascherma di Ancona manda in scena domani e domenica le Final Four. In lizza per il trofeo entrambe le formazioni virgiliane: i ragazzi dell’Alfa Food Bagnolese e le ragazze della Brunetti Castel Goffredo. Entrambe puntano alla conquista del trofeo, di cui la Brunetti è detentrice. Si comincia domani con le semifinali. Alle 15 Castel Goffredo (prima in campionato al giro di boa) affronta il Quattro Mori Cagliari (quarta), mentre l’altro match sarà il derby sardo tra Sassari (secondo) e Norbello (terzo). Alle 18 toccherà ai maschi: Bagnolo affronta la Top Spin Messina, mentre dall’altra parte del tabellone c’è Sassari-Muravera. Domenica le finali: alle 9.30 quelle femminili (terzo/quarto posto e primo/secondo), alle 13 quelle maschili. Per quanto riguarda il campionato, appuntamento a fine gennaio: il 25 l’Alfa Food ospita il Marcozzi, il 26 tocca alla Brunetti col Sudtirol.

• Pallavolo – Vacanze brevi per il Gabbiano (Serie A3). I biancazzurri hanno chiuso benissimo il 2025, grazie al 3-0 rifilato al Trebaseleghe che è valso la qualificazione alle finali di Coppa Italia. Già domani (ore 20.30) saranno di nuovo sul parquet di Mirandola, ospiti dello Stadium per la prima di ritorno. Classifica alla mano, il pronostico è dalla loro parte: 18 punti e quarto posto contro i 10 punti e il terzultimo posto dei modenesi. Obiettivo avvicinarsi al podio, tanto più che il turno prevede lo scontro diretto tra San Giustino (seconda con 24 punti) e Belluno (terza con 22).

La Serie B maschile riapre i battenti sabato 10 gennaio, con l’AsolaRem impegnata in casa contro Soliera. Stesso giorno per la B2 femminile, con Viadana atteso dal match di Pavia contro la Certosa.

• Basket – Anche la pallacanestro si rimette presto in marcia. Domenica la lanciatissima Amica Chips (Serie B Interregionale) conta sul “fattore Tea Arena” per fare lo sgambetto alla vicecapolista Oderzo e agganciarla in classifica. Siamo alla penultima d’andata; palla a due alle ore 18.

Weekend di gara anche per la Serie C maschile, campionato che vede Viadana e San Pio X a centro classifica. Ripartenza abbordabile per i rivieraschi, che domenica alle 18 ospitano al PalaFarina il Pisogne quartultimo; sono chiamati all’impresa, invece, i cittadini che sempre domenica alle 18 ricevono alla Tensostruttura la regina Bottanuco.

In campo femminile, bisognerà aspettare venerdì 9 gennaio per rivedere all’opera il San Giorgio (Serie C). Alle 21 sfida all’Azzurra sul campo di Brescia. Le mantovane sono terze in classifica, le bresciane penultime con una sola vittoria all’attivo in 12 partite. L’occasione è ghiotta.

• Rugby – Il 2026 del Viadana parte alla grande. Sabato 10 (ore 15) appuntamento al Battaglini di Rovigo per l’ennesima sfida ai veneti. Sono ancora i gialloneri a volere la rivincita, dopo la bruciante sconfitta della finale scudetto dello scorso campionato e quella nella Supercoppa che ha aperto la stagione in corso. Le due squadre si sono incrociate anche in Coppa Italia, lo scorso 28 novembre, pareggiando 16-16. Un risultato che ha premiato Viadana, passato al barrage (poi vinto contro) Vicenza per una meta in più. In campionato, Rovigo è secondo a quota 25 punti, mentre Viadana è quarto con 21; in vetta c’è il Petrarca a 26. Proprio il Petrarca sarà l’avversario del Viadana nella semifinale di Coppa, il 21 febbraio.

• I grandi eventi internazionali – Il primo si svolgerà da giovedì 15 a domenica 18 al PalaUnical. Si tratta del Campionato Mondiale di danza sportiva, nello specifico Universal Championships e World Championship Master 10 Dance. Una rassegna di grande livello che, dopo il successo dello scorso anno, conferma Mantova come capitale della disciplina.

L’altro evento eccezionale di gennaio sarà l’arrivo a Mantova, lunedì 19, della Fiamma Olimpica dei Giochi Invernali Milano Cortina 2026. Quella di Mantova sarà la 43esima tappa del percorso italiano. Coinvolgerà non solo la città, ma anche diverse località della provincia: Castiglione delle Stiviere, Asola, Viadana, Suzzara. L’arrivo in piazza Sordello è previsto attorno alle 19.30. Dopo il passaggio in terra virgiliana, proseguirà il cammino verso la cerimonia di apertura, prevista allo stadio di San Siro il 6 febbraio.

Insomma, sarà un mese di gennaio al cardiopalma. Nella speranza che la stagione delle squadre mantovane prenda una piega vincente, tale da mettere in palio titoli e trofei nei mesi successivi. Dalla primavera poi entreranno nel vivo altre discipline come il ciclismo e il tamburello, che hanno sempre visto protagonisti atleti e squadre mantovane a livello internazionale, nazionale, regionale e provinciale. Senza dimenticare gli sport motoristici, l’atletica, la scherma e chi più ne ha più ne metta. Prepariamoci a un 2026 tutto da vivere.