Confindustria lancia lo Sportello Trasporto

MANTOVA La logistica ed i trasporti rappresentano uno dei settori con maggior crescita prospettica, sia nel mantovano che a livello globale. Un settore complesso, in grande evoluzione e ricco di normative, a cui Confindustria Mantova dedicherà uno sportello di consulenza: “Lo sportello nasce per assistere le aziende associate del comparto – spiega il presidente della sezione trasporti, Mario Beschi – risolvendo in tempi celeri le domande e le problematiche che emergeranno, con una consulenza tecnica approfondita. Insomma un punto di riferimento costante nel panorama del trasporto mantovano. La volontà di Confindustria Mantova è quindi quella di valorizzare il lavoro del comparto”.

La presentazione del nuovo servizio avverrà in concomitanza con un tavolo tecnico di lavoro che si terrà il 5 marzo, alle ore 17. Le principali tematiche approfondite saranno le normative europee sui tempi di guida e di riposo, nonché il decreto formazione, emanato dal ministero dei trasporti, che riguarda le aziende di trasporti conto terzi. Grande focus sarà poi dedicato alla novità della “patente a punti per le imprese”.

Il consulente a disposizione delle aziende associate sarà il dott. Cristian Bertellini.