Roverbella, ecco una carrellata di iniziative per far ripartire Villa Gobio

ROVERBELLA – Dalle parole si passa ai fatti. Il Comune, nel rispetto di quanto auspicato nel momento in cui ha acquistato Villa Gobio, oltre a puntare ad un miglioramento complessivo del decoro urbano del centro storico, ha sottolineato la volontà di puntare a potenziare la qualità dei servizi proposti.

Il tutto attraverso la destinazione degli spazi della villa ad incubatore di nuove iniziative culturali, sociali, ricreative e istituzionali.

La posizione strategica, nel cuore del centro storico adiacente al municipio ed ai principali servizi, fanno della villa un naturale proseguimento degli spazi pubblici, naturale estensione del centro storico del capoluogo.

«Dal suo acquisto – precisa il sindaco Mattia Cortesi – l’amministrazione comunale ha iniziato subito a pianificare il recupero degli spazi mediante restauro funzionale sia della villa sia del parco che, vista la complessità dell’intervento, comporterà tempi non brevi. Con l’inizio della bella stagione, per inaugurare e restituire la bellezza e l’uso alla cittadinanza di un immobile che è nel cuore e nella storia dei roverbellesi, abbiamo pensato di organizzare una nuova rassegna culturale e artistica all’interno del giardino di Villa Gobio dal nome #maggioinvilla che speriamo possa durare negli anni svilupparsi assieme alle attività di recupero di tutto il compendio.

«Un sentito ringraziamento – prosegue Cortesi – va indirizzato ad un’altra eccellenza del nostro territorio, ovvero la Kosme srl quale sponsor di questa prima rassegna ed all’associazione Scuola di Musica di Roverbella per i contenuti e la collaborazione».

Il calendario si aprirà il 16 maggio alle 17 con un momento dedicato alle nuove generazioni, bimbi e bimbe dai tre anni in su: “Raccontami”. L’iniziativa allestita in collaborazione con Rete Bibliotecaria Mantovana avrà come protagonista Alessia Napolitano che narrerà una serie di fiabe della tradizione.

La rassegna si concluderà giovedì 25 maggio con la commedia dialettale brillante di Loredana Cont dal titolo Vendi tut e vaghi a l’esteru. Protagonisti della rappresentazione, prevista alle 20.45, saranno gli attori della compagnia Nuova Filodrammatica di Formigosa.