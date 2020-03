Da questa settimana orario continuato per la farmacia di piazzale Gramsci

MANTOVA Da questa settimana sino a fine emergenza Covid-19, la Farmacia Comunale Gramsci di Mantova, in piazzale Gramsci 10, farà orario continuato. Sarà, quindi, aperta al pubblico tutti i giorni dalle 8.30 alle 19.30, domenica compresa. L’atto è stato firmato martedì 24 marzo dal sindaco Mattia Palazzi.

“Ringrazio Aspef, Farmacie Mantovane Srl e soprattutto il personale della farmacia per l’impegno, ancora maggiore – ha detto Palazzi – , che viene richiesto loro. Ho firmato oggi tale atto perchè ritengo importante che il nostro Comune, nel limite del possibile, aumenti e rafforzi i servizi fondamentali per i cittadini”.

L’ampliamento degli orari è motivato dalla “volontà di garantire alla cittadinanza una farmacia di riferimento permanente, che risulti aperta con orario continuato – recita l’atto firmato dal sindaco – , evitando la ricerca delle farmacie di turno, tenuto conto anche della densità abitativa dei quartieri limitrofi di cittadini over 65enni”.