ApiTv la formazione quando e dove vuoi tu

MANTOVA Apindustria trasforma la formazione in un palinsesto TV dove ognuno sceglie di guardare i contenuti che gli servono di più senza muoversi dall’ufficio, guadagnando tempo, e in questa emergenza sanitaria, anche salute.

Oltre al format dei brunch digitali che è arrivato al quarto appuntamento e proseguirà anche per tutto il mese di aprile martedì 24 marzo va in onda un appuntamento dedicato a INSTAGRAM per l’azienda. Dalle 11alle 12 Apindustria sarà in diretta con la consulente Marzia Napodano per raccontare come questo social possa essere utile per il business aziendale. E’ un’idea nata a gennaio prima che succedesse il finimondo e oggi siamo contenti di averla attivata perché ci consente di offrire non solo assistenza alle aziende ma anche spunti per quando si potrà ripartire “ha spiegato Elisa Govi, presidente di Apindustria Confimi Mantova – un’ora di formazione che si può fare comodamente seduti davanti alla propria scrivania o da casa in contatto con il docente e potendo anche fare domande.

L’obiettivo è di arrivare a creare un vero e proprio palinsesto TV che possa essere seguito in diretta o recuperato anche in differita visto che tutte le dirette streaming andranno a comporre una sorta di juke box o cassetta degli attrezzi di strategie pratiche da mettere in campo immediatamente. All’incontro di martedì 24 marzo seguirà il quarto appuntamento dei Brunch digitali con Carloalberto Baroni, l’inventore del metodo del Venditore Digitale, che parlerà di come conoscere meglio i propri clienti monitorandone le azioni.

La formula 3,2,1 via è da vero e proprio format televisivo: in 30 minuti si introduce l’argomento, in 20 minuti si presentano esempi pratici e gli ultimi 10 minuti sono dedicati alle domande. Chi volesse partecipare agli appuntamenti che sono tutti gratuiti può scrivere a info@api.mn.it.