“Dal Campo alla Tavola”, anche in Lombardia le consegne a domicilio delle aziende Cia

Le aziende di Cia Lombardia non si fermano e oltre a continuare rifornire negozi e supermercati di prodotti freschi e di qualità offrono in diverse provincie consegne a domicilio ai cittadini che lo desiderano. Attraverso il portale nazionale https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it è infatti possibile, restando a casa, acquistare e consumare, ogni giorno, i prodotti freschi della terra e degli allevamenti con la garanzia di qualità assicurata dagli uomini e dalle donne di Cia. Fra i generi alimentari in pronta consegna: frutta, verdura, miele, formaggi, yogurt, vini, carne bovina, suina e salumi, polli, conigli, faraone, confetture, riso e uova. Bastano pochi secondi per individuare la regione d’interesse, l’azienda più vicina e scegliere le materie prime di stagione o i prodotti, che gli agricoltori consegnano a domicilio nel rispetto delle norme igienico-sanitarie previste dal governo per contenere la diffusione del Coronavirus. Infine, per garantire i consumatori ed evitare le truffe, al momento dell’acquisto, viene indicata una parola d’ordine da utilizzare al ricevimento della spesa. Oltre a ciò Cia Lombardia ha anche aderito, assieme ad altre organizzazioni di categoria, all’iniziativa Negozi a casa tua, promossa da Regione Lombardia e Anci. Anche in questo caso chi partecipa si rende disponibile a consegnare a domicilio i generi consentiti dalla normativa vigente.

Pesa invece per alcune aziende agricole la chiusura dei distributori automatici, compresi quelli che erogano latte e prodotti caseari. Una disposizione regionale considerata eccessivamente restrittiva da Cia Lombardia, soprattutto per il fatto che le attività di vendita degli stessi prodotti “al banco” o nei supermercati è comunque possibile.

“Stiamo lavorando costantemente per rispondere alle necessità di approvigionamento dei cittadini, con particolare attenzione ai più fragili e a rischio come gli anziani”, ha sottolineato il Presidente di Cia Lombardia Giovanni Daghetta. “Con il servizio Dal campo alla tavola rafforziamo l’importante legame tra i produttori agricoli e le famiglie”.

L’elenco delle aziende Cia Lombardia che effettuano consegne a domicilio nelle varie province è in continuo aggiornamento ed è consultabile al link: https://iprodottidalcampoallatavola.cia.it/home-page/lombardia