Consorzio bonifica, chiusura degli uffici ma garantiti i servizi essenziali

MANTOVA “L’attività continua con reperibilità garantite in ogni zona di competenza pur ottemperando ai decreti del Governo in materia di sicurezza per il contenimento della diffusione del covid-19 – dice la presidente del Consorzio di Bonifica Territori del Mincio Elide Stancari -. Occupandosi della gestione dei dissesti idrogeologici, ed essendo per questo da sempre annoverati tra i servizi essenziali, il Consorzio e le sue attività non possono fermarsi”.

Gli uffici sono già stati chiusi al pubblico e il personale, pur a ranghi ridotti, avendo adottato tutti gli strumenti per la sicurezza, è sempre disponibile per rispondere alle richieste al telefono o via mail.

Il direttore Massimo Galli ha predisposto un piano per garantire l’operatività, soprattutto nei territori e nella progettazione, tutelando la salute di tutti i lavoratori del Consorzio.

“Nel mese di aprile inizierà il periodo irriguo e tutto il nostro personale ne garantisce l’avvio senza criticità con i lavori di manutenzione nei canali e negli impianti – conclude la presidente -. Questo consentirà di garantire le attività del mondo agricolo e la tutela di tutti i cittadini anche in caso di precipitazioni e forte maltempo”.