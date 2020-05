Calcio dilettanti – Giovedì 28 l’assemblea delle società virgiliane su Zoom

MANTOVA A seguito delle deliberazioni assunte dalla Figc e per comunicare quelle che verranno prese dalla Lnd e dal Crl, la delegazione di Mantova invita le società della provincia a partecipare a una conference call per confrontarsi con i vertici regionali e provinciali. L’incontro a distanza per le società della Delegazione di Mantova si terrà giovedì 28 maggio alle ore 21.

Parteciperanno il Delegato Giuseppe Saccani, il vice Rodolfo Vernizzi e lo staff della Delegazione, oltre al vicepresidente regionale Paola Rasori. La videoconferenza si terrà sull’app Zoom: scaricabile su Google Play (per Android) o su App Store (per iPhone). Una volta fatta l’operazione bisogna inserire il codice 4989188731. E’ possibile anche partecipare da pc al sito zoom.us/j/4989188731, installando in seguito l’applicazione eseguibile che si scaricherà automaticamente. Ulteriori informazioni al sito crlombardia.it, scegliendo la sezione dedicata alla delegazione mantovana.