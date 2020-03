Coronavirus, dal Gruppo Piaggio e Roberto Colaninno 100mila euro al Poma

MANTOVA – Roberto Colaninno attraverso il Gruppo Piaggio, del quale è presidente e amministratore delgato, ha effettuato una donazione di 100mila euro a favore dell’Ospedale Carlo Poma di Mantova per supportare l’unità di crisi attivata per fronteggiare l’emergenza Covid-19.

“In questo periodo di situazione emergenziale è doveroso portare un aiuto alla struttura sanitaria che da sempre è a fianco dei cittadini e che sta gestendo con rigore e dedizione una epidemia imprevedibile – spiegano i portavoce del Gruoppo -. Ci si sente in dovere di ringraziare tutti i medici e gli infermieri che in questi giorni stanno lavorando giorno e notte per riuscire a migliorare le condizioni dei pazienti ricoverati. L’Ospedale Carlo Poma sta svolgendo un ruolo di gestione e di coordinamento anche di altre strutture sanitarie sul territorio, affrontando in prima linea la diffusione del coronavirus che ha portato alla necessità di incrementare, in breve tempo, il numero di posti letto di terapia intensiva e le necessarie attrezzature medico ospedaliere”.