MANTOVA Da maggio la Cisl Asse del Po riaprirà le attività al pubblico, solo su appuntamento a seguito delle disposizioni dal rischio coronavirus, presso le proprie sedi con i seguenti servizi e con il seguente calendario:

11 maggio aprirà il servizio del Patronato INAS al pubblico solo su prenotazione da fissare o mediante mail all’indirizzo: mantova@inas.it o telefonicamente al numero 0376/352211;

18 maggio aprirà il sevizio Centro Assistenza Fiscale (CAF) al pubblico solo su prenotazione da fissare o mediante numero verde 800800730 o al numero 0376/352211;

Infine, abbiamo provveduto come Cisl Asse del Po ad effettuare una donazione agli Ospedali di Mantova, Cremona e Crema, quale piccolo contributo all’indispensabile lavoro che medici, infermieri, Oss, tecnici, addetti alle pulizie e tutto il personale degli Ospedali, hanno operato e realizzato per la salute di tutti noi in tutto questo tempo. Un gesto concreto per sostenere i nostri Ospedali.