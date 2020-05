Giovedì navetta gratuita c.so della Libertà-piazzale Montelungo per il mercato

MANTOVA APAM e Comune di Mantova mettono a disposizione una navetta gratuita che collegherà Corso

della Libertà con Piazzale Vittorio Veneto in occasione della riapertura del mercato settimanale

cittadino.

Per la giornata di giovedì 21 maggio 2020, ogni 15 minuti dalle ore 7.30 la navetta dedicata

partirà dalla fermata di Corso della Libertà – lato Banca Intesa e raggiungerà in soli 10 minuti

Piazzale Vittorio Veneto senza fermate intermedie. In egual modo le corse di ritorno partiranno

ogni 15 minuti da Piazzale Vittorio Veneto con ultima partenza per il centro città alle ore 13.20.

Si ricorda che dall’inizio dalla Fase 2 lunedì 4 maggio, oltre alle azioni pianificate come la

sanificazione quotidiana dei mezzi pubblici in servizio e la regolare consegna dei dispositivi di

protezioni a tutto il personale, APAM ha attivato nuove operazioni per garantire il servizio di

trasporto secondo le modalità organizzative previste dal DPCM attivando misure per garantire la

distanza di sicurezza a bordo e in fermata.

Per far questo, su tutti i bus operativi sono state installate opportune segnaletiche per inibire

l’uso di un significativo numero di posti facendo così in modo di garantire sempre la distanza

minima di un metro tra i passeggeri e vietando l’ingresso a nuovi utenti una volta raggiunta la

capienza massima del mezzo riportata sulla porta di accesso. Si ricorda inoltre che per accedere

ai mezzi è necessario indossare mascherina e guanti protettivi; naturalmente la collaborazione e

la responsabilità di ciascun utente sarà fondamentale per garantire un buon funzionamento del

servizio.