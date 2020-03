Mercati ambulanti, si torna alla normalità

MANTOVA “La riapertura dei mercati ambulanti è sicuramente un’ottima notizia per i nostri operatori che vengono da una settimana molto dura” è il commento di Confcommercio Mantova. Molte Amministrazioni locali, infatti, nonostante l’ordinanza regionale prevedesse lo stop dei mercati solo sabato e domenica ad eccezione dei banchi alimentari, hanno emanato ordinanze molto più restrittive, impedendo ai commercianti ambulanti di lavorare anche durante i giorni infrasettimanali”.

Ora le nuove disposizioni hanno dato il via libera ai mercati, si torna, almeno nelle piazze, alla normalità.

Ed è stata fissata per il 25 marzo la prima assemblea annuale di Fiva-Confcommercio Mantova, la sigla che rappresenta i venditori ambulanti, che ufficializzerà il nuovo corso preso dall’associazione.

Durante l’incontro, in programma alle 16 presso la sede di Via Londra a Porto Mantovano e aperto anche ai non iscritti, verrà costituito il nuovo gruppo di rappresentanti che detterà le politiche e le strategie dei prossimi anni, verranno forniti aggiornamenti normativi si stretta attualità e presentato lo Sportello Fiva (un servizio di assistenza e consulenza dedicato ai commercianti ambulanti) e le convenzioni riservate ai soci. Per maggiori informazioni e iscrizioni: T. 0376.2311 – accettazione@sviluppomantova.it