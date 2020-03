Test positivo per l’assessore Mattinzoli

MANTOVA “Il collega assessore Alessandro

Mattinzoli e’ risultato positivo al Coronavirus, pertanto, come

previsto per gli operatori dei servizi essenziali di pubblica

utilita’, tutta la Giunta si sottoporra’ ai test di accertamento.

Per questo siamo stati costretti a rinviare la visita agli

ospedali di Lodi, Codogno e Cremona”.

Lo riferiscono in una nota il presidente della Regione Lombardia

Attilio Fontana e l’assessore al Welfare Giulio Gallera.

“Una volta ottenuti gli esiti, attiveremo le procedure previste

dai protocolli di Regione Lombardia, condivise con il Ministero

della Salute e l’Istituto Superiore di sanita’ per i contatti

diretti”, aggiunge l’assessore Gallera.