In Lombardia netto calo dei decessi, ma aumentano i contagiati. A Mantova solo un positivo

MANTOVA – Calo vertiginoso dei decessi in Lonbardia: oggi 39, ieri sono stati invece 115. E’ la prima volta dall’inizio della pandemia che si registra un abbassamento così evidente dei soggetti morti per Covid. Lieve aumento, invece dei positivi, che sono passati da 299 a 399. A Mantova, secondo i dati divulgati da Regione Lombardia, c’è solo un contagiato in più.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 84.518 (+399)

ieri: 84.119 (+299)

– i tamponi effettuati: 564.550 (+14.145)

ieri: 550.405 (+12.162)

– i guariti: 34.219 (+402)

ieri: 33.817 (+3.808)

– in terapia intensiva: 268 (-8)

ieri: 276 (-21)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.521 (-184)

– i decessi: 15.450 (+39)

ieri: 15.411 (+115)

I casi per provincia

MANTOVA: 3.282 (+1)

ieri: 3.281 (+6)

Milano: 22.041 (+75)

Bergamo: 12.397 (+26)

ieri: 12.371 (+24)

Brescia: 14.091 (+83)

ieri: 14.008 (+60)

Como: 3.625 (+13)

ieri: 3.612 (+14)

Cremona: 6.313 (+10)

ieri: 6.303 (+18)

Lecco: 2.634 (+18)

Lodi: 3.341 (+16)

ieri: 3.325 (+12)

Monza Brianza: 5.265 (+46)

ieri: 5.219 (+37)

Pavia: 4.944 (+25)

ieri: 4.919 (+23)

Sondrio: 1.363 (+24)

ieri: 1.339 (+1)

Varese: 3.376 (+41)

ieri: 3.335 (+13)

e 1.846 in corso di verifica.