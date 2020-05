Island Spa riapre, ma solo la parte del centro estetico: agenda piena di appuntamenti

BAGNOLO Anche i centri estetici tornano a rivedere la luce. È il caso di Island Spa, la cosiddetta isola del benessere all’interno del Go Park di Bagnolo San Vito, pochi passi dal Mantova Outlet Village. Una riapertura parziale, certamente, poiché la parte dedicata a sauna, bagno turco, docce emozionali, piscina e compagnia cantante è ancora off limits e, in questo senso, non ci sono ancora indicazioni né prospettive temporali; non si può far altro che attendere. Ma, nel frattempo, sono tanti altri i trattamenti di relax e cura del corpo che, da ieri, è tornato a proporre il centro. Si va dai trattamenti corpo ai vari massaggi e rituali, passando ai trattamenti per il viso, lo scrub, l’epilazione, la manicure e la pedicure. Insomma tutto ciò che tantissime persone, non solo donne sia ben chiaro, hanno agognato durante la quarantena e che, dopo la riapertura della giornata di ieri, si sono affrettate a prenotare. A tal proposito, nel primo giorno di serrande alzate ad Island Spa fanno sapere che la ripartenza si inizia a percepire, con già numerosi appuntamenti confermati e l’agenda che si va riempiendo sempre di più. Si prosegue sotto questa linea, in attesa che dalle istituzioni arrivino delle indicazioni anche per la parte spa, uno degli importanti punti di forza del centro. (f.b.)