Ordinanza regionale o decreto? Fontana attende risposta dal Governo

MILANO -” Ho inviato una richiesta ufficiale al ministro dell’Interno, Luciana Lamorgese, affinche’ il Ministero esprima il suo parere formalmente e stabilisca se in Lombardia debba essere applicata la nostra ordinanza, in virtu’ del fatto che le disposizioni della norma regionale, dettate dalla specificita’ della situazione di urgenza, sono piu’ restrittive e devono rimanere in vigore o se questa sia superata dal Decreto della Presidenza del Consiglio dei Ministri. I cittadini de vonoavere certezze”.

Lo ha annunciato il presidente della Regione Lombardia, Attilio Fontana, nella conferenza stampa quotidiana per fare il punto sull’emergenza Coronavirus.

“Resta il fatto – ha sottolineato il presidente – che nella nostra ordinanza ci sono restrizioni maggiori. Ho gia’ chiesto un parere al nostro ufficio legale e la prima risposta che ho ricevuto e’ che deve prevalere l’ordinanza regionale. In ogni caso, dal momento che ritengo che non si debba creare alcun conflitto, attendo la risposta del Governo”.