Plateatici anche per i negozi, confcommercio “La nostra proposta aiuterebbe molte attivita’”

MANTOVA – Un’iniziativa, quella di concedere il plateatico anche alle attività commerciali, che darebbe sicuro sollievo e sostegno ai negozi alle prese con i contingentamenti dei clienti all’interno dei locali imposti dalle norme anticovid.

“Avevamo lanciato questa idea all’Amministrazione comunale già a marzo scorso, in uno dei numerosi confronti nell’ambito del piano Mantova – spiega Stefano Gola , vicepresidente di Confcommercio Mantova con delega al territorio -. Dal punto di vista commerciale, la città è caratterizzata da esercizi di piccole e medie dimensioni, dove, alla luce delle nuove prescrizioni, possono accedere contemporaneamente uno, al massimo due clienti e questa limitazione impatta molto sulle attività. Una estensione dell’area espositiva all’esterno del locale, ovviamente dove ci sono le condizioni per farlo, agevolerebbe sicuramente gli operatori, anche, e penso soprattutto al settore moda, in vista dell’avvio dei saldi estivi che attireranno maggiori flussi. Le dichiarazioni del vicesindaco Buvoli ci rassicurano, confidiamo che anche i negozianti a breve potranno chiedere l’attivazione del plateatico”.