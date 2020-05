Salgono i contagi in Lombardia, più 462. A Mantova tre nuovi casi

MILANO – In Regione Lombardia tornano a salire sia i contagiati che i decessi: 462 in più i positivi e 54 i morti con Covid. La Regione segnala per la provincia di Mantova 3 infetti in più per arrivare ad un totale di 3.294.

Di seguito i dati dei contagi odierni

– i casi positivi sono: 85.481 (+462)

– i tamponi effettuati: 596.355 (+14.918)

– i guariti: 36.082 (+167)

– in terapia intensiva: 244 (-8)

– i ricoverati non in terapia intensiva: 4.426 (-56)

– i decessi: 15.597 (+54)

I casi per provincia

MANTOVA: 3.294 (+3)

Milano: 22.324 (+102)

Bergamo: 12.607 (+144)

Brescia: 14.199 (+41)

Como: 3.646 (+13)

Cremona: 6.335 (+12)

Lecco: 2.687 (+39)

Lodi: 3.369 (+16)

Monza Brianza : 5.338 (+42)

Pavia: 5.047 (+25)

Sondrio: 1.378 (+9)

Varese: 3.401 (+9)

e 1.856 in corso di verifica.