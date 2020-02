Palazzi sospende tutti i mercati cittadini: giovedì in centro e sabato sul lungorio e Borgochiesanuova

MANTOVA Con un’ordinanza emanata poco fa, il sindaco Mattia Palazzi ha disposto la sospensione del mercato cittadino del giovedì, nonchè dei mercati contadini che si svolgono al sabato in zona Lungorio IV Novembre/Piazza Martiri di Belfiore e in zona Borgochiesanuova, mantenendo invece la possibilità di svolgimento degli altri mercati che si svolgono sul territorio comunale che hanno tutti un numero esiguo di operatori commerciali. Il provvedimento è valido fino a revoca che avverrà a cessate esigenze emergenziali.

I mercati di Campagna Amica attivi questa settimana saranno:

– Mercato di Bozzolo (martedì 8-13) in Piazza Europa

– Mercato di Medole (mercoledì 8-13) in Viale Zanella

– Mercato di Cittadella (mercoledì 8 – 13) Piazza Porta Giulia

– Mercato di Guidizzolo (venerdì 8 – 13) Piazza Francesco Mutti

– Mercato di Grazie di Curtatone (Domenica 8-13) Via della Francesca