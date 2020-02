Beach Tennis – Mantova ospiterà a fine mese i Campionati Italiani Indoor

Mantova I Campionati Italiani Assoluti Indoor di beach tennis faranno tappa per la prima volta in Lombardia. L’appuntamento si terrà a Mantova presso il Beach Stadium e lo Sport City nell’ultimo fine settimana di febbraio (dal 28 all’1 marzo) e riguarderà otto categorie: il doppio misto assoluto e gli Over (maschile 40-45-50-55, femminile 40-45 e misto 40).

Con Franco Placchi, fiduciario regionale per il beach tennis dal 2014, facciamo il punto della situazione sul movimento lombardo. «Un movimento – spiega – che è cresciuto costantemente sotto ogni aspetto, fino a raggiungere nel 2018 numeri importanti che si sono confermati nella scorsa stagione: i tesserati sono 300, di cui 250 agonisti, i tornei FIT una ventina e i circoli che svolgono attività federale sono una decina, dislocati in gran parte della regione. A livello amatoriale circa 10.000 persone praticano questo sport in Lombardia. Iniziamo a raccogliere i frutti di tutto questo lavoro e una prova di ciò è la designazione di Mantova come sede di due appuntamenti dei prossimi Campionati Italiani indoor. La nostra città è progressivamente diventata l’epicentro del beach tennis in Lombardia e oggi raccoglie oltre il 50% del numero di tesserati e dell’attività federale. Dalla Canottieri Mincio ai vari circoli in provincia come l’Oasi Boschetto, la Polisportiva San lazzaro, il Pero di Rivalta, il Borgo di Marmirolo, la Polisportiva di Bozzolo fino ad arrivare agli impianti coperti che permettono di svolgere l’attività tutto l’anno, come il Beach Stadium di Bagnolo San Vito e lo Sport City di Mantova. Inoltre alla Canottieri c’è l’unica scuola federale lombarda di secondo livello, diretta da Matteo Negretti con la collaborazione dell’istruttore Marco Adamoli».

«In questo momento – continua Placchi parlando degli atleti – il beach tennis lombardo può contare su un buon gruppo di giocatori di seconda categoria, alcuni pluri-campioni regionali come i cremonesi Andrea Oneta e Alessandro Fonda, i mantovani Matteo Negretti e Marco Adamoli e il milanese Marco Rossi. A livello femminile c’è la milanese Rebecca Pizzi. Marco Montanari e Gloria Burani sono emiliani, ma sono entrambi tesserati a Mantova, rispettivamente con lo Sport City e la Canottieri Mincio. A livello nazionale, Oneta, Rossi e Negretti possono vantare i quarti di finale agli Assoluti, mentre Montanari è detentore dei titoli di campione italiano nelle categorie Over 40 e Over 45. Questi Campionati Italiani – conclude Placchi – ci daranno ulteriori energie per continuare in questa direzione e contare nei prossimi anni di poter ospitare eventi di alto livello anche nel circuito internazionale ITF».