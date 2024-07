1,5 miliardi di euro alle Forze dell’ordine. Aumento stipendi per le Forze dell’Ordine

ROMA Il Governo Meloni ha annunciato un’importante misura di sostegno economico per le Forze dell’Ordine e le Forze Armate, destinando 1,5 miliardi di euro al rinnovo dei contratti. I fondi saranno distribuiti tra i vari corpi: circa 338 milioni andranno alla Polizia, 383 milioni ai Carabinieri, 217 milioni alla Guardia di Finanza, 129 milioni alla Polizia Penitenziaria e 448 milioni ai militari. Questo incremento porterà un aumento medio mensile per la parte fissa degli stipendi di poco superiore a 156 euro.Il senatore Paola Mancini ha accolto con favore la notizia, sottolineando l’importanza di questo provvedimento. «Il riconoscimento economico alle nostre Forze dell’Ordine è un passo fondamentale per garantire la sicurezza e il benessere del nostro Paese. Questi professionisti meritano un sostegno concreto e tangibile per il loro impegno quotidiano – parole di Mancini – Il confronto continua in vista del nuovo contratto per introdurre anche benefici ed indennità specifici. Da ricordare che tra il 2022 ed il 2024 le assunzioni extra rispetto all’ordinario turn over hanno rafforzato le forze di Polizia di altre 17 mila unità». Abb