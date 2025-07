A 22 anni ha già un lungo curriculum di scippi, furti e rapine: arrestato perché deve scontare 3 anni di reclusione

MANTOVA Ieri pomeriggio la Polizia di Stato di Mantova ha arrestato e condotto presso la locale Circondariale un cittadino italiano di 22 anni, per espiare una pena di 3 anni di reclusione.

All’esito di numerose indagini condotte dagli Uffici della Questura di piazza Sordello, relative a numerosi furti aggravati ed infine ad una rapina commessa nel mese di agosto 2024, il predetto veniva giudicato colpevole con sentenze passate in giudicato e pertanto condannato all’espiazione di una pena definitiva di anni 3 di reclusione.

In particolare, nel mese di luglio del 2021, l’uomo si impossessava, con destrezza, di una borsa collocata all’interno del cestino di una bicicletta condotta da un’anziana donna. Immediatamente dopo il furto, l’uomo effettuava numerosi prelievi con la carta di credito contenuta nel portafoglio ritrovato all’interno della borsa rubata.

Ancora, nel mese di gennaio 2024, l’uomo si rendeva responsabile e pertanto veniva tratto in arresto di un furto aggravato in concorso all’interno del supermercato Carrefour.

Da ultimo, nel mese di agosto 2024, l’uomo si rendeva responsabile di una rapina in concorso – aggravata dall’utilizzo di un’arma – presso un bar tabaccheria di Roncoferraro ove lo stesso, unitamente ai suoi complici, faceva irruzione, minacciavano il titolare con un’arma e, dopo averlo percosso, asportavano denaro contante, tabacchi e strappavano alcuni monili d’oro dal collo della vittima. Immediate indagini a cura della Squadra Mobile consentivano di giungere all’emissione di due misure di custodia cautelare in carcere e altrettante denunce a piede libero.

Per quanto sopra, l’arrestato veniva processato e giudicato colpevole e da ultimo condannato alla pena residua complessiva di anni 3, oltre al pagamento di pena pecuniaria.

Al termine delle formalità di rito, l’uomo veniva condotto dagli agenti della Squadra Mobile presso la locale Casa Circondariale.