A Mantova un nuovo sportello per velocizzare l’autorizzazione unica ambientale

MANTOVA – Si terrà giovedì, dalle 9 alle 12, nella sede di Confindustria Mantova, il convegno “Aua Agile – Il nuovo sportello, la via veloce all’autorizzazione unica ambientale”, evento organizzato in sinergia tra Provincia di Mantova e Confindustria. Il seminario avrà come oggetto la presentazione del nuovo sportello dedicato alle aziende che stanno presentando una richiesta di autorizzazione unica ambientale. Ma non solo, la Provincia, ente competente al rilascio delle Aua, illustrerà le attività fin qui svolte, descriverà le tipologie di procedimenti rientranti nell’Aua e le procedure istruttorie. L’evento, aperto a imprese e operatori del settore, è stato presentato ieri alla presenza dell’assessore regionale all’ambiente, Giorgio Maione, del presidente di Confindustria Mantova, Fabio Viani, del presidente della Provincia, Carlo Bottani, del vice presidente Confindustria Mantova con delega all’Ambiente e alla Sicurezza, Marco Riva e Sandro Bellini, dirigente della Provincia di Mantova.