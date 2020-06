A piedi o in bicicletta: con il Parco del Mincio si ritorna a “viaggiare” nella natura

MANTOVA Prende il via sabato 20 giugno l’edizione 2020 del ciclo di escursioni gratuite naturalistiche Crescere Sostenibili realizzato dal Parco del Mincio e dal Comune di Mantova nell’ambito del progetto “La Grande Mantova si muove sostenibile”, con il sostegno del Ministero dell’Ambiente.

“L’anello del Lago di Mezzo, trekking naturalistico” è il titolo della prima uscita, in programma sabato 20 giugno alle ore 17 che prevede il periplo a piedi del Lago di Mezzo, tra Parco della Scienza e Parco dell’Arte, passando dai Bastioni di Porta Giulia, per ammirare i tesori di natura del Lago di Mezzo e le splendide vedute della città di Mantova dagli scorci più nascosti della parte meno conosciuta del parco periurbano della città di Mantova. L’attività, come tutte le altre attività di educazione ambientale all’aria aperta, viene condotta dalle guide ambientali escursionistiche incaricate dal Parco del Mincio. Nel rispetto delle misure anti Covid-19, è previsto un numero massimo di 15 partecipanti per escursione, durante le uscite sono obbligatori l’uso della mascherina, il distanziamento fisico e il divieto di assembramento e la partecipazione è gratuita ma è necessaria una preventiva richiesta di prenotazione (Segreteria Didattica del Parco del Mincio o Alkemica coop. soc. onlus: Tel. 0376 225724 e 0376 391550 int. 20 o didattica@parcodelmincio.it).

“Tornare all’aria aperta e ammirare la natura con la guida di esperti che aiutano a riconoscere le specie vegetali e animali è, dopo questi mesi, un grande traguardo che fa assaporare ancor di più la bellezza dei luoghi e la ricchezza della natura che ci circonda – Spiega Maurizio Pellizzer, presidente dell’ente Parco del Mincio che promuove le attività -. Il rispetto dei protocolli ancticovid19 non ci permette, per ora, di accogliere gruppi numerosi. Nell’accettare le prenotazioni gli operatori dovranno privilegiare una sorta di turnazione che permetta, per le escursioni programmate, al maggior numero di persone di poter partecipare”.

L’itinerario di sabato si sviluppa attorno al lago di Mezzo e nell’escursione si percorrono sentieri immerso in un’area verde che ospita ambienti naturali popolati da flora e fauna autoctoni e le installazioni artistiche del Parco dell’Arte.

Il ciclo di escursioni Crescere Sostenibili proseguirà nel mese di luglio con percorsi a piedi lungo le sponde dei laghi e lungo il sentiero naturalistico del Parco da Belfiore e fino al borgo Angeli, in bicicletta con tre tappe in bicicletta che portano al nodo idraulico di Valdaro, alla riserva naturale della Vallazza e seguendo l’antico percorso del Mincio in direzione Grazie.

Questi gli appuntamenti all’insegna della mobilità sostenibile in programma:

• Sabato 20 giugno, ore 17.00: “L’anello del lago di Mezzo”, trekking naturalistico del periplo del lago di Mezzo

• Venerdì 3 luglio, ore 19.00: “Il tramonto più bello di Mantova”, da ammirare sul lago Superiore in un percorso dal ponte dei Mulini e fino a Belfiore

• Domenica 12 luglio, ore 9.00: “In bici alla scoperta del Mincio” lungo la sponda destra del lago Superiore per esplorare l’antico percorso del Mincio

• Venerdì 17 luglio, ore 17.00: “A contatto con la natura” alla scoperta del sentiero naturalistico da Belfiore a Angeli

• Domenica 19 luglio, ore 9.00: “Da Porto Catena al nodo idraulico di Valdaro”, in bicicletta attraverso il nuovo ponte sulla darsena per riscoprire il rapporto della città di Mantova con l’acqua

• Sabato 25 luglio, ore 17.00: “Passo a passo lungo il parco periurbano” per conoscere in modalità eco-friendly gli spazi verdi attorno alla città

• Domenica 26 luglio, ore 9.00: “Il magico incanto della Vallazza e del paesaggio virgiliano”, bici-tour lungo il Basso corso del Mincio tra Mantova e Valdaro.

Tutte le informazioni e gli aggiornamenti su www.parcodelmincio.it, Facebook @parcodelmincio, Instagram @visitmincio