Abc Bilance celebra il 35° anniversario

CAMPOGALLIANO (Mo) Un nuovo strumento di ultima generazione per celebrare i primi 35 anni di attività. ABC Bilance spegne 35 candeline presentando il “laboratorio di taratura”, nuova unità organizzativa che permette di erogare nuovi servizi di taratura bilance e taratura masse con elevatissimi standard di qualità. Un regalo per sé e per i propri clienti da parte dell’azienda di Campogalliano, che per l’occasione ha ricevuto la visita del Presidente della Regione Emilia-Romagna Stefano Bonaccini, della Sindaca Paola Guerzoni e di Gilberto Luppi, presidente Lapam Confartigianato.

Il “laboratorio di taratura” è stato inaugurato in seguito all’ottenimento dell’accreditamento da parte Accredia (l’Ente Italiano di Accreditamento), dopo un iter durato quattro anni, durante i quali ABC Bilance ha provveduto ad acquistare nuovi macchinari utilizzati per la taratura masse (comparatori di massa), tutti digitali e interconnessi al sistema di gestione.

“I nuovi servizi erogati – spiega Damiano Pietri, Amministratore Delegato di ABC Bilance – sono affiancati da una nuova piattaforma digitale, che abbiamo chiamato MyABC, la prima del settore nel mercato italiano. Attraverso questo portale i nostri clienti possono gestire online tutto il loro parco bilance, scaricare documenti correlati, monitorare online lo stato di funzionamento delle bilance grazie alle nuove tecnologie IOT (internet of thing) installate a bordo delle nostre bilance, ricevere notifiche in caso di problemi e scadenze di taratura. La piattaforma – prosegue Pietri – permetterà di ragionare in ottica di manutenzione predittiva, anche grazie ad algoritmi pensati per migliorare continuamente la gestione delle bilance e quindi ottimizzare i costi di gestione degli strumenti di pesatura”.

Il Presidente Bonaccini ha spiegato: “Un’altra dimostrazione dell’eccellenza del nostro tessuto imprenditoriale e un segnale importante che le nostre aziende non si arrendono e continuano a investire, nonostante la tremenda pandemia che stiamo affrontando in questo periodo. Crediamo fortemente che l’innovazione e la qualità siano i punti di forza che ci permetteranno di competere sui mercati nazionali e internazionali e come Regione assicuriamo il nostro sostegno a tutte le realtà economiche che intraprendono questa strada”.

Le nuove tecnologie sono affiancate da maggiori competenze all’interno della “squadra” ABC Bilance, grazie all’inserimento di tanti giovani, neodiplomati e neolaureati arrivati da percorsi alternanza scuola-lavoro e da percorsi di formazione continua, che rendono i tecnici dell’azienda in grado di far fronte alle nuove sfide del mercato. Per ABC Bilance questo appuntamento segna l’inizio di un percorso di rinnovamento verso una nuova era digitale, nella quale l’azienda è totalmente orientata con prodotti sempre più digitali e tecnologici e con servizi di altissimo livello e certificati.

“In questo periodo di grande difficoltà legata all’emergenza sanitaria – conclude Damiano Pietri –, anche grazie a tutti gli investimenti fatti in ambito digitale, abbiamo dimostrato grande capacità di resilienza e adattamento al nuovo contesto di mercato. Continueremo a investire nella qualità dei nostri prodotti e servizi, nel rispetto dell’ambiente e nella sicurezza sul lavoro. Digitale, IOT, intelligenza artificiale sono le nuove frontiere di sviluppo per le quali ABC Bilance è pronta a cogliere tutte le opportunità”.