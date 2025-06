Rugby Serie C – Coach Gargano saluta il Mantova

Mantova Dopo una sola stagione, le strade del Mantova Rugby e di coach Dario Gargano si separano. Una decisione presa di comune accordo, dopo un’attenta analisi del campionato appena concluso e in vista dei programmi futuri. L’ormai ex tecnico biancorosso ha voluto salutare il club e l’ambiente con parole di sincera gratitudine. «A Mantova mi sono trovato molto bene, e ringrazio la società per l’opportunità. È stato un anno importante dal punto di vista umano, in cui ho stretto legami profondi. Il gruppo ha grandi potenzialità e, con qualche innesto, potrà puntare al salto di categoria. Sono certo che la società manterrà alto il livello». Gargano ha poi voluto ringraziare staff e collaboratori: «Un grazie speciale a Stefano Giop, persona dai grandi valori, e a tutti i preparatori atletici, Dorella e Pachera in primis. Cito anche Michela Merlo, figura fondamentale nonostante l’assenza per maternità. Un grazie al fotografo Pilati, al dott. Tarchini, a Savasi, al coach U18 De Berti e ai dirigenti Rossato e Viotto. Infine, un pensiero a capitan Azzali e Galafassi, punti di riferimento nello spogliatoio».

Il Mantova Rugby, in attesa di annunciare il nuovo tecnico, ringrazia coach Gargano per la professionalità e la passione dimostrate, augurandogli il meglio per il futuro.