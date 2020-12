Deve scontare 18 mesi di carcere: trovato in giro per la città e arrestato

MANTOVA Nella giornata di ieri, nel corso dei consueti controlli finalizzati alla prevenzione ed alla repressione, effettuati nel Centro cittadino dalla Squadra Volante della Questura veniva individuato M.B.A., cittadino tunisino di 35 anni, nei confronti del quale era stato emesso un Ordine di Carcerazione dalla Procura della Repubblica di Mantova per i reati di Violenza, resistenza e minacce a Pubblico Ufficiale. Costui, pertanto, veniva accompagnato negli uffici di piazza Sordello ove, dapprima, gli veniva notificata la revoca del permesso di soggiorno immediatamente disposta dal Questore della Provincia di Mantova Paolo Sartori e, successivamente, tratto in arresto e trasferito alla Casa Circondariale di Mantova, ove dovrà scontare la pena residua di 1 anno e 6 mesi di reclusione.

L’Ufficio Immigrazione della Questura di Mantova, sempre su disposizione del Questore, ha instaurato la procedura finalizzata alla Espulsione di costui dal Territorio Nazionale, non appena espiata la pena.