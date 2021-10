Calcio serie C – Mantova, fiducia a tempo per Lauro. Fiorenzuola sarà l’ultima spiaggia

MANTOVA Nessun ribaltone. Almeno per il momento. Questa la scelta del club biancorosso all’indomani della sconfitta interna contro il SudTirol. Il tecnico Maurizio Lauro resta al timone del Mantova sicuramente fino alla gara di Fiorenzuola. Un match fondamentale, contro una diretta concorrente per la salvezza, che i biancorossi devono portare a casa per dare ossigeno ad una classifica sempre più deficitaria. Riflessioni finite? Probabilmente no. Già quella di ieri è stata una giornata lunghissima con diverse telefonate tra i dirigenti sull’asse Mantova-Verona. Nessun incontro, pare, ma solo l’input di andare avanti con Lauro, che con ogni probabilità oggi avrà un faccia a faccia con i dirigenti di viale Te. Nei prossimi giorni, però, la dirigenza non resterà con le mani mano. L’ha fatto intendere Pecchini nel post partita di domenica: Fiorenzuola sarà l’ultima spiaggia e quindi non è da escludere che possa essere sondato qualche papabile sostituto. Ma non solo. Questo avvio di campionato ha messo in evidenza alcune carenze a livello tecnico ed è possibile quindi un intervento anche sul mercato degli svincolati per mettere subito una “pezza”, anche se ad oggi sembra essere più un rischio che un’opportunità. Inserire un giocatore, magari non pronto dal punto di vista fisico, non porterebbe alcun vantaggio, ma solo confusione. Ecco quindi che bisognerà iniziare a guardare più in là e quindi al mercato vero e proprio di gennaio, dove il mantova dovrà essere tra le protagoniste con qualche inserimento mirato.

Di questo deve essere ben consapevole la società che non può permettersi passi falsi dopo il ritorno in Serie C. Venerdì, tra l’altro, si terrà anche un incontro con tutti i soci, nel quale è probabile si faccia il punto sulla situazione del club e sugli scenari futuri, ancora imperscrutabili. Al momento siamo nella fase delle mille ipotesi e delle “chiacchiere da bar”. Nel frattempo, in qualche modo, la squadra dovrà cercare di risollevarsi in classifica. La stagione è ancora lunga, c’è il tempo per recuperare e per portare a casa l’obiettivo prefissato ad inizio stagione: la salvezza. Per farlo è bene che i giocatori d’esperienza tornino a fare la differenza e che i giovani accelerino il loro processo di crescita. Tante le difficoltà incontrate nelle ultime gare. Un’involuzione generale della squadra che ha portato Guccione e compagni a fornire prestazioni opache senza un tiro in porta. Da Fiorenzuola comincia quindi un altro campionato e il Mantova dovrà scendere in campo con una mentalità diversa per dare una propria impronta a questa stagione e trasformare i fischi di domenica in applausi.

Tommaso Bellini