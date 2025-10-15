All’Archivio di Stato la presentazione del libro di Luca Morselli

In occasione del quindicesimo anniversario della firma del Protocollo di Amicizia tra le Città di Mantova e Bressanone, sabato 18 ottobre, alle 10, nella Sacrestia della Santissima Trinità dell’Archivio di Stato, in via Dottrina Cristiana 4, si terrà la presentazione del libro di Luca Morselli dal titolo “Mantova e Bressanone – Momenti di incontro con il cardinale e vescovo Francesco Gonzaga e la sua famiglia”.

Dopo i saluti istituzionali da parte dei rappresentanti delle Amministrazioni dei Comuni di Mantova, l’assessore Nicola Martinelli, e Bressanone, il vicesindaco Ferdinando Stablum, l’introduzione sarà di Claudia Bonora dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea e di Claudio Del Piero del Comitato per l’Educazione Permanente Evviva Bressanone.

Gli interventi, poi, da parte dell’autore del volume Luca Morselli e della referente del progetto, Paola Tosetti Grandi dell’Istituto Mantovano di Storia Contemporanea.

Ingresso libero e aperto al pubblico.