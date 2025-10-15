Nove fogli di via da parte del questore a cittadini romeni

MANTOVA Nove fogli di via obbligatori, con divieto di fare ritorno nel comune di Castel Goffredo (MN) per un periodo di anni quattro, sono stati emessi oggi dal Questore della provincia di Mantova a carico di altrettanti cittadini di nazionalità rumena, tutti residenti nel comune di Guardamiglio (LO), con divieto di fare ritorno nel comune di Castel Goffredo (MN) per un periodo di quattro anni.

I destinatari dei provvedimenti, tutti gravati da numerosi precedenti penali e/o di polizia per furti in abitazione e all’interno di esercizi commerciali e già in passato tratti in arresto dalla Squadra Mobile sempre per reati contro il patrimonio, sono stati intercettati in due diverse circostanze nei giorni scorsi da militari dell’Arma dei Carabinieri nell’area di parcheggio del supermercato “LIDL”.

All’interno delle autovetture da loro utilizzate venivano rinvenuti zaini, torce elettriche, arnesi e strumenti atti ad offendere; soprattutto veniva sequestrato un considerevole quantitativo di generi alimentari evidentemente provento di furto.

Tutti questi elementi hanno portato l’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza a ritenere come possibile, da parte loro, la reiterazione di condotte delittuose nel territorio provinciale ed a formulare un giudizio circa la loro concreta ed attuale pericolosità sociale.