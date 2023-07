Altri cantieri in città tra via Ardigò, viale Piave e Lunetta

MANTOVA Oggi iniziano i lavori di rifacimento della rete di distribuzione e degli allacciamenti d’utenza del gas naturale e dell’acqua potabile e di posa dei cavidotti per la fibra ottica e le telecamere di sicurezza in via Ardigò nel tratto compreso tra via Giustiziati e piazza Dante. L’intervento terminerà il 26 agosto. Contestualmente in via Ardigò inizieranno, in modo coordinato, anche i lavori di abbattimento di barriere architettoniche della biblioteca Teresiana che prevedono la creazione di un attraversamento rialzato in via Ardigò, nonché percorsi dedicati ai disabili in piazza Dante. Sempre oggi partiranno anche altri due importanti cantieri: quello di abbattimento e ricostruzione del nuovo centro sociale di Lunetta che avrà una durata di circa 18 mesi e il cantiere di viale Piave che prevede di intervenire sul viale suddividendo i lavori in sei tratti (tre per lato della via) della durata di circa due mesi l’uno. Il primo tratto interessato dai lavori sarà quello lato giardini partendo dalla rotonda di accesso al supermercato Esselunga. Resterà il doppio senso di marcia salvo in alcune fasi del cantiere dove si renderà necessario il senso unico alternato regolato da moviere. Terminate le opere in viale Piave si interverrà in piazzale Gramsci. Durata complessiva del cantiere 18 mesi.